Eurostat: i giovani nella fascia di età 15-29 anni sono un sesto della popolazione europea, pari a 73,6 milioni di abitanti su 447,3

Al 1° gennaio 2020, una persona su 6 nell’Ue aveva un’età compresa tra i 15 e i 29 anni. significa che i giovani in Europa sono 73,6 milioni (su 447,3 milioni di abitanti), per il 51% uomini e 49% donne. I dati arrivano dall’ufficio europeo di statistica Eurostat che li ha pubblicati in relazione a questo inizio 2022, consacrato “Anno europeo della gioventù”. A livello regionale, le analisi demografiche mostrano che le concentrazioni maggiori di giovani sono registrate nella regione dell’Île-de-France (2,4 milioni), Lombardia (1,5 milioni), Andalusia (1,4 milioni), Catalogna e Rodano-Alpi (entrambe 1,2 milioni), Madrid e Campania (entrambe 1 milione). Ma in termini di percentuali, sono la Guyana francese e Mayotte (entrambe in Francia) e Groningen (nei Paesi Bassi) ad avere la fetta di popolazione 15-29 anni più alta (23%). Nella graduatoria delle regioni con più giovani rispetto alla popolazione totale ci sono poi Cipro, la regione di Copenaghen e quella di Melilla (ciascuna 21%). Sono invece in fondo alla classifica alcune regioni tedesche (Chemnitz, Brandeburgo, Turingia, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia-Anhalt) e le Asturie (Spagna) dove i giovani sono solo l’11-12% della popolazione.