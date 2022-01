Diocesi: Savona-Noli, venerdì 7 gennaio don Farina riceve il mandato missionario per il Centrafrica

(Foto: diocesi di Savona-Noli)

Nel contesto della “Scuola della Parola” venerdì 7 gennaio, alle ore 21, nella cattedrale Nostra Signora Assunta don Michele Farina riceverà il mandato missionario riceverà dal vescovo Calogero Marino, a nome della diocesi, prima di partire per la Repubblica Centrafricana con la Società Missioni Africane.

Già missionario “fidei donum” a Santa Clara (Cuba) e parroco a Valleggia e Quiliano, ha concluso infatti il periodo di formazione e apprendimento della lingua francese.

In quest’anno pastorale il cammino della “scuola” ha per titolo “Il coraggio della missione. Alla scuola dell’apostolo Paolo” ed è legata agli Atti degli Apostoli e alla figura del grande evangelizzatore, con un taglio vocazionale. I prossimi incontri si svolgeranno il 4 febbraio, il 4 marzo, il 1° aprile, il 6 maggio, il 4 giugno, sempre alle 21 in duomo. Il calendario si concluderà con la veglia di Pentecoste.