Epifania: diocesi di Porto-Santa Rufina, domani pomeriggio presepe vivente nel cantiere di Valle Santa-Boccea

Un presepe vivente in una chiesa che inizia a vivere, mattone dopo mattone. Il nuovo tempio in costruzione in via Tricerro della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nella diocesi di Porto-Santa Rufina, accoglierà la sacra rappresentazione nel giorno dell’Epifania. “Un’idea maturata – si legge sul sito della diocesi – dal desiderio della comunità di Valle-Santa, guidata da don Lorenzo Gallizioli, assieme alle persone impegnate nella realizzazione della struttura, maestranze, tecnici. Tutti si sono ritrovati nel desiderio di condividere un segno amicizia e di fede all’interno del cantiere della nuova chiesa dei Santi Mario, Marta, Audiface e Abaco. La Verredil, ditta esecutrice dell’opera, che ha allestito la struttura del presepe, oltre che partecipare con dei suoi membri al presepe, ha predisposto l’area di lavoro per l’accesso in sicurezza dei visitatori, che potranno entrare dotati di green pass e mascherine dalle 16.30”.