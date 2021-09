Venezia 78: FEdS, gli eventi di ieri. Premio Lizzani a 3 cinema che hanno riaperto in piccoli centri. Premio speciale al “Nuovo Aquilone” di Lecco e a mons. Milani

Proseguono a Venezia gli appuntamenti presso lo Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) e della Rivista del Cinematografo, in programma durante la 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica .(Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior). Ieri mattina, dopo la presentazione del libro “Edipo Re – A forza di sognare” a cura di Silvia Jop, Curatrice e direttrice artistica di Edipo Re e presentato da Sibylle Righetti, direzione generale Edipo Re, si è proseguito con l’incontro, condotto da Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione, che ha intervistato il critico cinematografico Gianni Canova. A seguire, l’atteso incontro di About women che ha ospitato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli intervistato da Tiziana Ferrario. “Quella attuale è un Europa che ha saputo, in questo anno, indirizzare una ripresa con delle risorse importanti: 25 miliardi. Adesso abbiamo bisogno di una stabilità politica, una concentrazione delle forze del parlamento. Vale per l’Italia ma anche per gli altri Paesi”, ha detto fra l’altro Sassoli.

Nel pomeriggio a About Women è intervenuto per parlare di migrazioni con Pietro Bartolo, europarlamentare e medico di Lampedusa che ha portato la sua testimonianza: “Mi sono trovato solo tante volte, ero solo quando dovevo affrontare situazioni più grandi di me… Ho deciso di entrare in politica, anche se politico non ero mai stato, perché è la politica a decidere se delle persone devono entrare in un Paese. Sentire oggi che l’Europa si gira ancora dall’altra parte è scandaloso”. Alle 16 la consegna del Premio Carlo Lizzani che è stato idealmente consegnato a tutti gli esercenti che, dopo il periodo di chiusura, soprattutto nei piccoli centri, hanno riaperto. Sono stati poi individuati in particolare tre: il premio è stato consegnato al Cinema Verdi di Candelo, al Cinema Solaris di Pesaro e al Cinema di Trevignano. Il Premio Speciale Carlo Lizzani è andato al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco e quindi a mons. Davide Milani, presidente FEdS e ai 100 volontari che lo hanno aiutato a riaprire la sala dopo 40 anni. 2Che il riconoscimento venga dato a una sala che riapre adesso ci riempie di orgoglio – ha detto Milani -. È un premio a tutti i volontari che in questo tempo terribile della pandemia hanno lavorato per rendere possibile questa riapertura”. E ancora l’incontro di Hearst “Movie Confidence” e un nuovo incontro di About Women per parlare di sostenibilità e digitalizzazione, i due pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).