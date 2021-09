Pellegrinaggio nazionale famiglie: l’11 settembre in 20 santuari mariani. A Nostra Signora di Bonaria di Cagliari messa presieduta dall’arcivescovo Baturi

Un clima di speranza, di gioia, di comunione anima la preparazione del 14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia in programma sabato 11 settembre, iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e dal Forum nazionale delle associazioni familiari, sin dalla prima edizione insieme, all’indomani dello storico Family Day del 2007. Una vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si rinnova, nella condivisione, in vista del X Incontro mondiale delle Famiglie con Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. “Nella comunione…. la gioia!” il tema del pellegrinaggio che si svolgerà sabato 11 settembre, quest’anno in una formula inedita, coinvolgendo infatti, in contemporanea, ben diciannove Santuari mariani d’Italia e uno in Svizzera, secondo quello spirito di corresponsabilità “dal basso” richiesto da papa Francesco, raggiungendo così tutti i territori diocesani del Paese, valorizzando ogni Regione rappresentata, nel segno della “Madre”, in un luogo dedicato alla Vergine Maria.

“Le limitazioni imposte dalle norme antiCovid-19 – si legge in un comunicato – consentiranno la presenza di massimo 200 persone ma il pellegrinaggio si pone, ora più che mai, come risposta comunitaria alla crisi vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre ‘piccole Chiese domestiche'”.

Appuntamento, dunque, sabato 11 settembre alle 13.30 presso il Santuario di Nostra Signora di Bonaria di Cagliari. La messa con l’atto di affidamento a Maria delle famiglie in tempo di Covid sarà presieduta alle 15 dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.