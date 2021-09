Giornata del creato: Vittorio Veneto, questa sera il vescovo Pizziolo presiede una veglia e consegna la sua lettera. Il 26 settembre uno spettacolo teatrale

Lo scorso 1° settembre si è tenuta la Giornata per la cura e la custodia del creato, sia a livello nazionale, sia a livello mondiale. Nella diocesi di Vittorio Veneto, nel mese di settembre che è considerato il “mese del creato”, vi saranno “due appuntamenti – annuncia don Andrea Forest per la Commissione “Nuovi stili di vita” e l’Ufficio di pastorale sociale – realizzati di concerto con l’Ufficio missionario e la Caritas”. Oggi a Mansuè si terrà la celebrazione diocesana dal titolo “Per una vita nuova”. Alle 16 ritrovo a Mansuè, presso il Bosco delle viole (Via Marchetti 15) per passeggiata e visita guidata sul tema della biodiversità; alle 18 una proposta teatrale/culturale, seguita alle 19 da una cena al sacco presso il Bosco delle viole. Alle 20.30: sempre a Mansuè, ma presso la Cooperativa Terramica (Via Portobuffolè 61), l celebrazione della veglia diocesana per il creato, presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo che per l’occasione consegnerà alla diocesi una Lettera per il Mese del creato.

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 26 settembre a Sacile, presso il teatro Zancanaro (ore 20.30), con la rappresentazione teatrale “Tutti su per terra” dei Papu, sui temi dell’enciclica Laudato Si’: uno spettacolo appositamente preparato dai Papu in dialogo con la pastorale sociale della diocesi di Concordia-Pordenone per la Giornata del creato 2020.