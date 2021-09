Diocesi: Urbino: card. Bassetti, “il Signore accompagni il cammino sinodale che la Chiesa italiana sta per intraprendere. Cerchiamo l’unità nelle nostre comunità”

“Chiedo al Signore, insieme a voi, di accompagnare il cammino sinodale che la nostra Chiesa italiana sta oramai per intraprendere”. Così il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nell’omelia della concelebrazione presieduta questa mattina in occasione dell’inaugurazione del Santuario del Sacro Cuore di Gesù in Urbino. La seconda lettura, tratta da una delle lettere di San Giovanni, “ci ricorda – ha detto il cardinale – che ‘Dio è amore’ (1Gv 4,8). È il messaggio centrale di Giovanni. Da qui l’invito a ciascuno di noi: ‘Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri’ (1Gv 4,11)”. “Mai come in questi tempi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo e possiamo rinsaldare i nostri legami fraterni, facendo tutto il possibile per cercare l’unità nelle nostre comunità e per costruire relazioni ecclesiali improntate al perdono e alla collaborazione – l’esortazione del porporato -. Chiedo al Signore, insieme a voi, di accompagnare il cammino sinodale che la nostra Chiesa italiana sta oramai per intraprendere, e per il quale sarà necessario l’aiuto di tutti per trovare il modo di annunciare il Vangelo nel nostro tempo”.