“A Sua Immagine”: oggi puntata dedicata a Dante. Domani al centro Santa Teresa di Calcutta

In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, la puntata di oggi di “A Sua Immagine”, su Rai Uno, ci porta a Ravenna, la città nella quale venne esiliato e morì nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321. “Genio della letteratura mondiale, padre nobile della lingua italiana e dell’idea stessa d’Italia, Dante ha lasciato influenze profondissime sui valori etici e cristiani che innervano la nostra cultura”: anche di questo si parlerà in una puntata dove Lorena Bianchetti ci accompagnerà nei luoghi simbolo della città dantesca, dal Quadrarco di Braccioforte al Museo a lui dedicato, dalla basilica di San Francesco, dove si celebrarono le esequie, alla tomba, fino alla celeberrima basilica di Sant’Apollinare in Classe. Inoltre, con l’inviato Paolo Balduzzi, si andrà alla scoperta di alcuni luoghi cari a Dante: il borgo medioevale di Fiorenzuola di Focara con lo sfondo del Castello di Gradara, (quello di Paolo e Francesca, i due innamorati resi immortali dal Sommo Poeta), oltreché le Grotte di Onferno che gli ispirarono i paesaggi dell’Inferno.

Prosegue il viaggio in bici di don Giordano Goccini e dei suoi cinque giovani amici. Urbino, la città ideale, con l’Oratorio di San Giovanni sono al centro della puntata odierna de “Le Ragioni della Speranza”, costruita attorno al tema della meraviglia. Don Giordano racconterà la storia di malattia e rinascita di Luca, conosciuto nel reparto di terapia intensiva, dopo che aveva contratto il Coronavirus.

La puntata di domani, domenica 5 settembre, è dedicata a Santa Teresa di Calcutta nel giorno della sua ricorrenza e quando la sua vita terrena giunse al termine 24 anni fa. Proclamata beata da Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 e santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016. è la patrona di tutti gli operatori che lavorano nel settore del volontariato. Premio Nobel per la Pace nel 1979 per il suo impegno per i più poveri tra i poveri e il suo rispetto per il valore e la dignità di ogni singola persona, “ha dato testimonianza della gioia di amare, della grandezza e della dignità di ogni essere umano, del valore delle piccole cose fatte fedelmente e con amore e dell’incomparabile valore dell’amicizia con Dio”. In studio con Lorena Bianchetti due testimoni che hanno avuto modo di conoscerla: il card. Angelo Comastri e Roberto Catalano, che ha vissuto per molti anni in India ed è esperto di dialogo interreligioso.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa: la celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta dalla chiesa San Biagio a Montepulciano, con la regia di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Alle 12 l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro.