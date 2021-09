Diocesi: Oristano, raccolti più di 33mila euro nella colletta indetta dall’arcivescovo Carboni per le persone colpite dagli incendi

Ammonta a 33.696,93 euro la somma raccolta dall’arcidiocesi di Oristano nella colletta dello scorso 1° agosto per sostenere quanti sono stati colpiti con danni seri dal dramma degli incendi che quest’estate hanno devastato l’Oristanese. Era stato mons. Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba, ad invitare i parroci, i sacerdoti collaboratori e le comunità delle diocesi da lui guidate alla generosità disponendo che la domenica dell’1 agosto, in tutte le parrocchie e cappellanie della diocesi, venissero fatte collette straordinarie da devolvere interamente al sostegno di chi era stato colpito da tale tragedia. “Si confidava nella generosità di tanti, e la generosità in qualche modo è arrivata”, si legge in un comunicato dell’arcidiocesi. Quanto raccolto, così come spiegato in occasione della presentazione dell’iniziativa, sarà inoltrato alla diocesi di Alghero-Bosa che provvederà a utilizzarlo per sostenere coloro che hanno subito danni durante i roghi.