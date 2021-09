Diocesi: Saluzzo, il 16 e 17 settembre in duomo convegno pastorale “Partecipazione e missione per una Chiesa sinodale”

“‘Ripartire da Dio’ – Partecipazione e missione per una Chiesa sinodale”. Questo il tema del convegno pastorale che la diocesi di Saluzzo organizza per giovedì 16 e venerdì 17 settembre. In programma, due serate con inizio alle 20.45, che si terranno in duomo. La prima, dedicata al tema “Il volto della famiglia di oggi”, avrà come relatori mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto, e don Bernardino Giordano, responsabile dell’Istituto Giovanni Paolo II di Loreto. La sera successiva sarà don Marco Gallo, delegato dell’Ufficio per la catechesi e i ministeri laicali, a parlare de “I ministeri, le fraternità pastorali e iniziazione cristiana oggi”. Il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, interverrà invece su “Sinodo = Fraternità”. Nel corso dell’incontro verrà anche presentato il programma pastorale annuale, a cura di don Silvio Eandi, vicario episcopale per la pastorale.