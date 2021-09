Diocesi: Avezzano, il 17 settembre il saluto ufficiale di mons. Santoro alla comunità ecclesiale

Venerdì 17 settembre alle ore 18, nella chiesa cattedrale, avrà luogo il saluto ufficiale di mons. Pietro Santoro “alla diocesi dei Marsi”. È lo stesso amministratore apostolico della diocesi abruzzese a dare la notizia oggi alla comunità ecclesiale in un messaggio pubblicato sul sito diocesano. Nel testo mons. Santoro comunica che, “dopo aver a lungo riflettuto e accantonato altre possibilità, ho deciso, dopo l’ingresso del nuovo Pastore, di ritirarmi (nel senso più etimologico e spirituale del verbo ritirare) nella comunità di Rovere-Ovindoli. Per i giorni che il Signore vorrà ancora concedermi, marsicano nel cuore, intendo respirare con la bellezza delle nostre montagne. Continuerò a svolgere il mio servizio di Vescovo assistente generale (in Italia e Ruanda) dell’Istituto secolare di diritto pontificio Oblate di Cristo Re – Opera Madonnina del Grappa (Famiglia spirituale di padre Enrico Mauri)”. “Con il mio successore sarò in profonda comunione e relazione fraterna. Ovviamente ‘avrò cura di non interferire in nulla né direttamente né indirettamente nella guida della diocesi’ (Apostolorum successores n. 26). Avrò, inoltre, la gioia di essere conconsacrante nella ordinazione episcopale del vescovo Giovanni e di consegnargli il pastorale nella celebrazione del 3 ottobre”. Il prossimo vescovo di Avezzano sarà mons. Giovanni Massaro, finora vicario generale della diocesi di Andria, nominato da Papa Francesco lo scorso 23 luglio, dopo aver accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Avezzano, presentata da mons. Pietro Santoro.