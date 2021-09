Diocesi: Faenza-Modigliana, dal 13 settembre la TreSere su “le persone prima dei programmi”

“Le persone prima dei programmi!”. Questo il tema della tradizionale TreSere organizzata dalla diocesi di Faenza-Modigliana. A partire dal 13 settembre, per tre lunedì successivi, educatori, catechisti, animatori, genitori, si ritroveranno nei locali del seminario per l’appuntamento formativo promosso dal Settore catechesi diocesano.

Il primo incontro su “Perché la Parola riprenda suono” vedrà come relatore don Salvatore Currò, docente e direttore dell’Istituto di Teologia pastorale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e membro dell’Équipe europea catecheti, che interverrà dopo l’introduzione del vescovo di Faenza-Modigliana, mons. Mario Toso. Lunedì 20 settembre, sarà invece suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale Cei per la pastorale per le persone disabili, a parlare de “Le persone con disabilità: ostacolo o opportunità per la comunità?!”. Entrambi gli incontri, con inizio alle 20.30, saranno trasmessi sul canale Youtube della diocesi di Faenza-Modigliana.

La terza sera, in programma il 27 settembre, sarà dedicata a laboratori a partire dall’esperienza proposta da Acr, Agesci e catechesi del Buon Pastore che introdurranno presentando le caratteristiche peculiari delle rispettive metodologie educative.