Diocesi: Reggio Calabria, l’8 settembre l’assemblea sul tema “Il percorso sinodale: una grande opportunità di grazia. Perché, come, con chi?”

“L’incontro sarà una prima occasione di comune ascolto e di preparazione per vivere al meglio il cammino sinodale”. Con queste parole mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, presenta l’assemblea diocesana, che si terrà il prossimo 8 settembre (dalle ore 18) nella basilica cattedrale reggina. “Il percorso sinodale: una grande opportunità di grazia. Perché, come, con chi?”, il tema dell’incontro, che vedrà la relazione di mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio. “Dobbiamo di attuare un giusto e comune discernimento nell’oggi della nostra esistenza per capire cosa lo Spirito del Signore dice e chiede alla nostra Chiesa – ha scritto mons. Morrone – perché questo tempo di pandemia non risulti una sterile e forzata parentesi, ma una grande opportunità dello Spirito per rilanciare con rinnovata fiducia l’annuncio liberante e umanizzante del Vangelo: il contributo di tutti sarà prezioso”.