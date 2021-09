Diocesi: Carpi, il 10 settembre lezione magistrale di mons. Verdon per l’avvenuto restauro del Crocefisso della cattedrale

Sarà “Il mistero della Croce nella devozione, nella liturgia e nell’arte” il tema della lezione magistrale che mons. Timothy Verdon, direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze e storico dell’arte di fama internazionale, terrà venerdì 10 settembre, a Carpi, in occasione della presentazione alla cittadinanza dell’avvenuto restauro del Crocifisso posto sull’altare maggiore della cattedrale. Nel corso della serata, con inizio alle 20.30, interverranno anche Maria Grazia Gattari, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e funzionario per l’alta sorveglianza del restauro del Crocifisso della cattedrale; Giovanni Gazzotti, di Athena – laboratorio di restauro; Sandra Losi, direttore dell’Ufficio diocesano patrimonio immobiliare. All’evento, coordinato dal vicario generale mons. Ermenegildo Manicardi, si potrà partecipare solo dopo aver esibito il “green pass”, nel rispetto della normativa vigente.

Martedì 14 settembre, poi, per la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, mons. Manicardi presiederà una messa alle 18.30 in cattedrale, nel corso della quale verranno anche ricordati don Giuseppe Tassi e don Nino Levratti nel centenario della nascita.