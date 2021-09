Giornata del creato: Bignami (Cei), “benvenuta transizione purché giusta”

“Benvenuta transizione purché giusta”. Lo ha detto don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, in apertura del convegno dedicato alla XVI Giornata nazionale per la custodia del creato organizzato dalla Cei a Montepulciano, in programma oggi e domani. “La transizione – ha aggiunto – è tutt’altro che una passeggiata”. Il direttore ha messo a paragone la situazione attuale con l’esodo biblico. “Il passaggio implica delle crisi. I poveri potrebbero essere costretti a fare delle scelte difficili perché troppo onerose. Qualcuno già dice non possiamo permettercele. C’è poi bisogno, nella metafora esodale, di nuovi Mosè, cioè qualcuno che accompagni rimanendo in mezzo al popolo”. “L’attenzione ecumenica può essere la cartina torna sole della transizione. Il dialogare non fa notizia come i conflitti. Ci attende un percorso impegnativo”, ha concluso.