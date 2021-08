Terzo settore: Csv e Ca’ Foscari, bilancio dell’Università del volontariato di Treviso. 656 frequentanti da 11 regioni

“Un progetto formativo sempre più partecipato e attrattivo sia nel panorama regionale sia in quello nazionale”. Questa la fotografia della VII classe di Università del volontariato di Treviso, a chiusura del percorso formativo gratuito offerto nel 2020/2021 dal Csv Belluno Treviso insieme all’Università Ca’ Foscari Venezia. Anche in forza delle nuove modalità a distanza e degli strumenti digitali adottati, “aumentano i partecipanti alle attività didattiche che tra liberi frequentanti, corsisti, iscritti e non, passano dai 345 dell’annualità 2019/2020 ai 656 dell’anno accademico appena concluso, registrando quasi un raddoppio”, spiegano i promotori. Si diversifica, inoltre, la provenienza dei frequentanti “con ben 74 tra studenti e volontari da fuori provincia (l’11% circa del totale) e 20 da fuori regione (partecipazione da 11 regioni). “Numeri che confermano il crescente interesse per il Terzo settore e l’alta qualità di un’offerta formativa, quella erogata da Università del volontariato di Treviso, accessibile, dinamica e attenta alle nuove esigenze dettate dalla pandemia per un bacino d’utenza che si allarga di anno in anno”.

