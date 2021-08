Bullismo: Moige, concluso il tour nazionale della campagna “Giro dell’Italia: Centro mobile di sostegno e supporto per le vittime”

Si è concluso il tour nazionale della campagna “Giro dell’Italia: Centro mobile di sostegno e supporto per le vittime di bullismo e cyberbullismo” promossa dal Moige-Movimento italiano genitori in collaborazione con Banca d’Italia. Il progetto ha coinvolto 100 scuole primarie e secondarie di I e II grado sul territorio nazionale, 25.000 studenti in attività di sensibilizzazione e formazione, 500 giovani ambasciatori per la cittadinanza digitale, formati per essere un punto di riferimento all’interno della scuola, 4.000 docenti formati tramite piattaforma online e incontri a scuola, 50.000 genitori degli studenti informati attraverso il materiale didattico dedicato. Tra le 100 scuole coinvolte, 10 di esse di altrettanti Comuni in 7 Regioni del Centro-Sud Italia hanno partecipato ai webinar formativi con la Task Force di psicologhe esperte del Moige.

Attraverso la metodologia del peer to peer, con attività educational interattive, materiali didattici e open digital day è stata promossa una maggiore consapevolezza delle problematiche legate all’utilizzo improprio del web, con particolare riferimento al fenomeno delle “fake news” e dei cyber-risk.

A disposizione delle scuole anche il Centro mobile digitale, uno spazio digitale per studenti, docenti e genitori che consente di accedere agli stessi servizi di supporto e materiali formativi già presenti nel Centro mobile on the road. Si tratta di una nuova piattaforma di supporto e formazione, con nuovi contenuti realizzati da esperti del settore. La digitalizzazione dell’offerta dei servizi consente di essere attivi e raggiungibili in qualsiasi momento. Numeri da contattare per richieste di aiuto e supporto: numero verde 800 93 70 70; numero di messaggistica 393 300 90 90