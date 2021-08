Diocesi: Fermo, da oggi a sabato l’iniziativa “Le bellezze dell’episcopio”

Oggi, domani e sabato l’episcopio di Fermo apre le sue porte e mette in mostra le sue bellezze con una serie di visite guidate a prenotazione obbligatoria. “Dall’incontro fra il desiderio dell’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, di condividere con turisti e cittadini quanto di bello è presente nel palazzo arcivescovile e la disponibilità e collaborazione dell’Ufficio diocesano per i beni culturali prende vita – si legge sul sito diocesano – una interessante iniziativa dal titolo ‘Le bellezze dell’episcopio'”. Si tratta di “visite accompagnate al giardino e al palazzo arcivescovile di Fermo, alla scoperta delle numerose bellezze presenti al suo interno (e non solo…)”. Le visite, della durata di circa 40 muniti ciascuna, si terranno dalle ore 17 alle ore 22 (ultimo ingresso), saranno ad ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria al numero 0734.229005, interni 23 o 24 (dalle ore 8.30 alle ore 12.30). In caso di maltempo l’iniziativa di svolgerà ugualmente.