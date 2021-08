Diocesi: Carpi, con la messa celebrata dal vescovo Castellucci si conclude la Sagra di Quartirolo

Si avvia alla conclusione, ma anche al suo coronamento, la 46ᵃ Sagra di Quartirolo di Carpi. Oggi, giovedì 5 agosto, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna della Neve (ovvero la dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma), a cui è intitolata la parrocchia, sarà presente il vescovo Erio Castellucci.

Alle 19, presiederà la processione, con partenza dal parcheggio della scuola materna in via Meloni di Quartirolo e arrivo nell’area esterna della parrocchia. Si svolgerà secondo le norme stabilite dalla Conferenza episcopale italiana: non si richiede la certificazione verde (green pass) ma è previsto l’obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 metri per coloro che cantano e di 1,5 metri per tutti gli altri fedeli. Alle 19.45, all’aperto (in caso di maltempo nell’aula liturgica della Madonna della Neve), il vescovo presiederà la messa solenne, durante la quale conferirà il ministero dell’accolitato a due laici, Bruno Prandi e Antonio De Mare, e darà il mandato ai ministri straordinari della Comunione che prestano servizio in parrocchia. Sempre durante la messa, i fedeli moldavi della chiesa ortodossa “San Spiridone”, che si riuniscono per la divina liturgia nella chiesa madre di Quartirolo, eseguiranno un canto dedicato alla Madre di Dio.