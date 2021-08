Diocesi: mons. Mansi (Andria), “si terrà il 21 settembre l’ordinazione episcopale di mons. Massaro, vescovo eletto di Avezzano”

La consacrazione episcopale di mons. Gianni Massaro, vescovo eletto di Avezzano, si terrà ad Andria il 21 settembre, nel giorno della festa di San Matteo Apostolo. Ad annunciarlo è il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi. Esprimendo “tutta la nostra gioia per questo sguardo di attenzione che il Santo Padre ha avuto al presbiterio della nostra Chiesa, che si sente onorata di donare un suo figlio per guidare attraverso il ministero episcopale la Chiesa di Avezzano in terra d’Abruzzo”, mons. Mansi ricorda: “Don Gianni ha servito per tanti anni la nostra Chiesa come vicario generale e in molteplici uffici sempre con grande competenza e passione, meritandosi stima e apprezzamento da parte di tutti, presbiteri e fedeli laici, per cui abbiamo la certezza che si metterà all’opera in questo nuovo servizio chiestogli dal Santo Padre con altrettanto slancio e ardore apostolico. Lo accompagneremo ancor di più ora con la nostra fraterna e grata preghiera, perché diventi sempre più immagine bella e fedele di Gesù buon pastore”.

Il luogo e le modalità di partecipazione all’ordinazione episcopale saranno comunicati in seguito.