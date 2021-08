Donazione sangue: Fidas, volontari in moto per supportare la cultura del dono

Quando la passione per le due ruote e l’impegno nel donare si incontrano, nasce “Metti in moto il dono”, un calendario estivo di eventi promossi da Fidas, la Federazione italiana associazioni donatori di sangue, con l’obiettivo di promuovere il dono nel periodo estivo.

“In un periodo di forte contrazione nella raccolta di sangue e plasma – afferma Giovanni Musso, presidente nazionale Fidas -, è opportuno ricordare a tutti i cittadini l’importanza fondamentale di donare. Il moto tour organizzato da Fidas vuole porre l’attenzione sull’importante tema della donazione del sangue in un periodo, quello estivo, in cui notoriamente si registrano cali nelle donazioni. Vuole essere anche un appello al generoso popolo delle due ruote ad avvicinarsi alla donazione di sangue, un gesto semplice ma che può salvare vite”.

Il primo degli appuntamenti sarà ad Agnone (Is) il prossimo 8 agosto quando scenderanno su strada, in sella alle due ruote, i volontari Fidas insieme al Vespa Club di Agnone ed i vespisti di Campobasso, Termoli e Riccia. Un evento che si inserisce all’interno di un calendario di incontri che vedrà protagonisti i moto-club di tutta la Penisola: oltre al Molise anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto faranno da sfondo alla campagna estiva che si prolungherà fino al 19 settembre. Unico l’obiettivo degli eventi: invitare tutti a prenotare il proprio appuntamento con il dono di sangue e plasma.