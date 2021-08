Musica: Grottammare, il 7 agosto concerto d’Arpa di Elena Cacciagrano in onore di Papa Sisto V

Un evento musicale, ad ingresso gratuito, sabato 7 agosto, alle 21.15 nella chiesa San Giovanni Battista. Lo organizzano il Giornale Grottammare e l’associazione per Grottammare in collaborazione coi Musei Sistini, in occasione dei festeggiamenti in onore del quinto centenario della nascita di Papa Sisto V.

Si esibirà l’artista Elena Cacciagrano in un concerto d’arpa. “Ho visitato più volte il bellissimo centro storico di Grottammare, ma non ho mai avuto l’occasione di suonare nella chiesa di San Giovanni Battista – dice -. Finalmente sabato sera avrò modo di eseguire nella prima parte del concerto musiche di Giulio Caccini e Giovanni Pierluigi da Palestrina, mentre nella seconda parte mi dedicherò ad un repertorio non classico per mettere in luce diversi aspetti sonori dell’arpa moderna”. Cacciagrano all’attività solistica affianca quella di docente d’arpa. Porta avanti il repertorio classico ma il suo interesse vira prevalentemente al contemporaneo e al pop, motivo che la spinge a debuttare nel 2017 con il quartetto d’arpe “Pop harps” di cui è fondatrice e arrangiatrice. Con il quartetto svolge un’intensa attività concertistica per le più prestigiose manifestazioni tra cui il congresso internazionale TEDx. Con la medesima formazione viene lanciato il suo primo lavoro discografico “Pop harps live” prodotto da Spray Records. In rispetto delle nuove normative anticovid sarà necessario esibire il “Green Pass”. La serata è realizzata grazie al contributo della ditta Edil Tres e dell’8xmille alla Chiesa cattolica.