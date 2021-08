Diocesi: Bolzano-Bressanone e Innsbruck, domani festa del Foedus sacerdotale con i vescovi Muser e Glettler

Il 6 agosto di ogni anno, nel giorno della Trasfigurazione del Signore, l’associazione Foedus sacerdotale, di cui fanno parte sacerdoti delle diocesi di Bolzano-Bressanone e di Innsbruck, celebra la propria festa titolare. Quest’anno la celebrazione eucaristica è fissata per domani, venerdì 6 agosto, nel duomo di Bressanone.

Il Foedus sacerdotale Bauzanense-Brixinense, istituito nel 1553 nel duomo di Bressanone, è una forma di comunità sacerdotale vissuta con l’obiettivo di promuovere la solidarietà e le relazioni fra i suoi aderenti: attualmente ne fanno parte 82 sacerdoti della diocesi di Bolzano-Bressanone e 31 della diocesi di Innsbruck. L’associazione ha la sua sede in duomo presso l’altare della Trasfigurazione, fatto costruire dagli stessi membri del Foedus sacerdotale. Il Foedus è guidato dal sacerdote altoatesino Fabian Tirler, che ha coordinato l’annuale festa titolare che ricorre il 6 agosto, nel giorno della Trasfigurazione del Signore.

Il programma di domani prevede alle 9 la celebrazione nel duomo di Bressanone, presenti il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, e il vescovo di Innsbruck, mons. Hermann Glettler, che terrà l’omelia. Alle 10.30 nella Hofburg, il Museo diocesano del Palazzo vescovile, seguirà la presentazione del nuovo libro di Erika Kustatscher, direttrice dell’Archivio diocesano, dedicato alla storia del Foedus sacerdotale tra la riforma cattolica e il presente. L’opera è in lingua tedesca.