Bangladesh: porte aperte in missione per le liste del vaccino. Padre Gargano, “occasione per incontrare le persone”

(foto Fondazione Missio)

“Nella parrocchia di Noluakuri, in Bangladesh, dove la povertà è drammatica e le persone non hanno accesso né a internet né tanto meno a un computer, i saveriani hanno avuto un’idea vincente per aiutare i parrocchiani ad affrontare il Covid”. Lo si legge nel sito di Popoli e Missione. “Padre Giovanni Gargano, missionario saveriano che qui chiamano padre Giuà, dopo aver aperto la ‘Casa della solidarietà’ – una sorta di bazar solidale che distribuisce riso ed altri beni – ha pensato anche di mettere un computer a disposizione della gente”. La casa dei missionari da ieri è a “porte aperte” per chiunque abbia bisogno di accedere alla rete e registrarsi nelle liste del vaccino anti-Covid. A raccontarlo è lo stesso padre Gargano che al telefono afferma: “ho chiamato un giovane bengalese, Wilson, che ha un negozio di internet point e sa usare bene il computer. Gli ho chiesto di dare la sua disponibilità per aiutare chi deve registrarsi nelle liste di attesa per il vaccino”.

L’iniziativa proseguirà nella giornata di domani. “Il risultato è un gran viavai di persone dentro la parrocchia, un’occasione per stare insieme e per considerare davvero la missione come parte della propria vita”.

“Alle volte il server non funziona, si perde il collegamento – spiega padre Giovanni – ma stiamo andando avanti lo stesso e c’è una grande affluenza. Vengono soprattutto quelle persone che abitando lontano, magari nei villaggi, non avrebbero modo di raggiungere un internet point”. L’avanzata del Covid in Bangladesh preoccupa, come confermano i saveriani: “il virus avanza e ogni giorno registriamo oltre 240 morti, in totale abbiamo 15mila positivi. Il lockdown andrà avanti fino al 10 agosto, poi si vedrà”. La diocesi di Mymensingh in Bagladesh è suffraganea dell’arcidiocesi di Dhaka e Noluakuri ed è diventata ufficialmente parrocchia dal 4 dicembre. È stata dedicata al Fondatore dei saveriani, san Guido Maria Conforti.