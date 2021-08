Papa Francesco: nuovo video in vista della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. “Imparare a vivere insieme”

“Imparare a vivere insieme, in armonia e pace, per costruire un futuro arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali”. È l’invito del Papa, nel nuovo video inedito, in sette lingue, in preparazione alla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà domenica 26 settembre sul tema “Verso un ‘noi’ sempre più grande”. Il video, diffuso dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, contiene anche la testimonianza diretta di chi quotidianamente lavora insieme nella diversità, dimostrando così che è possibile realizzare questo futuro “a colori”. Da qui al 26 settembre, è possibile inviare alla Sezione Migranti e Rifugiati testimonianze scritte o multimediali, video e fotografie dalle Chiese locali e da attori cattolici che mostrino l’impegno condiviso nella pastorale con i più vulnerabili “verso un noi sempre più grande”.