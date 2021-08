Diocesi: Senigallia, tutti i giovedì visite guidate gratuite “alla scoperta della Pinacoteca”

Anche per tutti i giovedì di agosto, visite guidate gratuite alla Pinacoteca di Senigallia, in piazza Duomo. L’iniziativa – informa la diocesi – si chiama “Alla scoperta della Pinacoteca” e, in particolare, dei suoi tesori artistici settecenteschi. Due le visite in programma stasera, anche in questa settimana come tutti i giovedì di luglio e agosto: una alle ore 21.30 e l’altra alle ore 22.30, per conoscere la città e l’intero territorio diocesano attraverso le poliedriche espressioni dell’arte, dalla pittura all’oreficeria, dall’ebanisteria alla tessitura di tessuti, alla musica e tanto altro ancora, senza contare la possibilità di “ammirare quel capolavoro che è la Pala di Senigallia del Perugino”. Percorso che si arricchisce nella Sala del Trono con l’esposizione Episcopus Senogalliensis da cui trae spunto pure la serata. I posti per le visite guidate saranno limitati, a motivo delle restrizioni del Covid 19, e si parteciperà in ordine di arrivo, indossando mascherina e igienizzando le mani oltre alle consuete prescrizioni anti Covid; dal 6 agosto obbligo di green pass. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana.