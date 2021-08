Lavoro: Terni-Narni-Amelia, un docufilm sulla storica visita di Giovanni Paolo II

Si chiama “Lavoro e speranza”, ed è un docufilm realizzato su iniziativa della Commissione Problemi sociali, del lavoro, giustizia e pace della diocesi di Terni-Narni-Amelia, partendo da una idea di Fabio Narciso, con la regia di Matteo Ceccarelli, prodotto dall’associazione di volontariato San Martino e progetto Innovater, e la partecipazione dell’attore Riccardo Leonelli. L’iniziativa – si legge in una nota – è parte degli eventi diocesani promossi nel quarantennale della visita a Terni di san Giovanni Paolo II (1981-2021) e nell’anno speciale di san Giuseppe. “La memoria della visita a Terni di papa Wojtyla – ricorda il vescovo, Giuseppe Piemontese – col suo messaggio di speranza, tuttora attuale, al mondo del lavoro, può sostenere gli sforzi della chiesa, dei concittadini, uomini e donne di buona volontà, a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo sociale e religioso. Ciò dovrebbe spingere la classe dirigente e tutte le forze culturali, civili, politiche e sociali più significative della città e della regione in uno straordinario sforzo generoso a collaborare a favore della Next Generation a Terni e in Umbria”. “Una riflessione che nasce dall’indelebile memoria della visita del papa Giovanni Paolo II e dalle iniziative e sollecitazioni di Papa Francesco sull’economia circolare”, spiega Ermanno Ventura, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro. Il docufilm, visibile su Youtube, ripercorre l’intera giornata della la visita di Papa Giovanni Paolo II il 19 marzo del 1981, quando Terni per un giorno divenne la capitale mondiale cristiana del lavoro, con immagini legtate da una narrazione che ricorda i valori del lavoro, interpretata dall’attore Riccardo Leonelli.