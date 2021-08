Diocesi: Lamezia Terme, da domani la novena per la Madonna di Dipodi

Prenderà il via domani la novena di preparazione della festa in onore della Madonna di Dipodi, che si celebra il 15 agosto. Ogni giorno, con inizio alle 18.15 – informa la diocesi di Lamezia Terme – ci sarà la recita del Rosario seguit0, alle 19, dalla Messa. Ad accompagnare i fedeli in questo cammino di preparazione, come ogni anno, si alterneranno vari sacerdoti che, insieme alle loro comunità, animeranno le funzioni religiose. Inoltre, l’8 agosto, domenica che precede la festa, come da tradizione al termine della messa, ci sarà la vestizione del Bambinello. Il 13 agosto, inizio del triduo di festa, sono previste tre messe (7.30; 17; 20). Alle 18.30 ci sarà la recita della novena e alle 19 l’adorazione eucaristica, presieduta da don Giuseppe Fazio. La messa delle 20, al termine della quale sarà impartita la benedizione a tutti i bambini, sarà presieduta dal vicario generale, don Giuseppe Angotti.

Il 14 agosto sono previste sei celebrazioni eucaristiche (7.30; 9; 10.30; 17; 18; 21) mentre alle 4.30, come da tradizione, con partenza dalla cattedrale, si svolgerà il pellegrinaggio a piedi verso il Santuario. All’arrivo, alle 7.30, sarà celebrata una Messa da don Antonio Brando. Alle 18.30, inoltre, si svolgerà la recita del Rosario ed alle 21 la Messa sarà presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe Schillaci. Alle 23.30, infine, la veglia di preghiera, guidata da don Evilazio Cavalcante della pastorale giovanile diocesana. A seguire “a nottata”, la grande veglia notturna, animata dai pellegrini, che si conclude alle sei con la prima messa del 15 agosto, solennità dell’Assunta. Nel giorno della festa, infatti, sono previste sette celebrazioni eucaristiche (6; 7.30; 9; 10.30; 17; 18; 20.30). La Messa della sera, con cui si concluderanno i festeggiamenti in onore della Madonna di Dipodi, sarà presieduta dal rettore del Santuario, don Antonio Astorino. Il 17, 17 e 18, infine, si svolgerà il triduo di ringraziamento con la Santa Messa alle ore 18 e la recita dell’antica preghiera di ringraziamento alla Madonna di Dipodi.