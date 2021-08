Venezia 78: FEdS, anche quest’anno alla Mostra del Cinema con un ricco calendario di eventi

La Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) anche quest’anno sarà protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia, per la 78ª edizione in programma al Lido dal 1° all’11 settembre.

La Fondazione ci sarà innanzitutto grazie alla presenza della redazione della Rivista del Cinematografo che seguirà la Mostra sul sito www.cinematografo.it offrendo ai lettori un imperdibile speciale in continuo aggiornamento con le recensioni dei film in anteprima mondiale, la cronaca degli eventi più attesi, articoli e gallery fotografiche.

Durante tutta la durata della Mostra, la Fondazione Ente dello Spettacolo torna ad aprire il proprio spazio (Spazio FEdS) – allestito presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior – al dialogo e all’incontro realizzando un calendario ricco di eventi dedicati al mondo della cultura: incontri con autori e attori, dibattiti su tematiche sociali e di attualità presentazioni di film, serie tv, cortometraggi, documentari e libri con la partecipazione di personalità delle istituzioni, protagonisti del mondo del cinema, giornalisti e critici.

Il calendario di eventi dello Spazio FEdS ha il suo momento più importante proprio nella cerimonia di consegna del Premio Robert Bresson, giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione. Il riconoscimento è assegnato dalla FEdS, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura. Sarà Alice Rohrwacher a ricevere il premio nel corso di una cerimonia che si terrà domenica 5 settembre, alle ore 18.

Allo Spazio FEdS, poi, avrà luogo “About Women”, l’iniziativa che propone un ciclo di incontri volti ad orientare l’attenzione su tematiche sensibili attraverso una prospettiva di genere, animati dal contributo di imprenditori e imprenditrici, politici e politiche, artisti e artiste che dialogano costruttivamente sulle realtà con cui le donne fanno i conti ogni giorno, dal lavoro all’ambiente, dall’arte alla salute, attraverso storie vere.

Lo Spazio FEdS è anche luogo di riflessione intorno al cinema e ai giovani: la Fondazione rinnova la collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Toniolo, proponendo eventi mirati a coniugare ricerca e studio con l’esperienza più pratica della comunicazione legata al cinema.

Sulla pagina Facebook della FEdS sarà possibile assistere in diretta agli eventi in programma. Qui il programma dei 55 eventi che la Fondazione Ente dello Spettacolo organizzerà e ospiterà nel proprio spazio in occasione della 78ª Mostra del Cinema di Venezia.