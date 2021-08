Coronavirus Covid-19: America Latina, il card. Urosa (emerito Caracas) ricoverato in terapia intensiva, positivo anche il card. Brenes (Managua)

Mons. Ricardo Aldo Barreto, vescovo ausiliare di Caracas, e padre Carlos Márquez, vicario generale, hanno riferito che il card. Jorge Urosa Savino, arcivescovo emerito di Caracas, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, a causa di complicazioni dovute al Covid-19. Secondo quanto riferito dall’arcidiocesi, è ricoverato in una clinica della capitale venezuelana assistito da un’équipe medica, attenta all’evoluzione del suo stato di salute.

Viene specificato che la sua condizione, “sebbene molto delicata, rimane stabile” e viene chiesto ai fedeli di “unirsi nella preghiera” per la sua pronta guarigione.

Anche il card. Leopoldo José Brenés Solorzano, arcivescovo di Managua, presidente della Conferenza episcopale del Nicaragua e vicepresidente del Celam, è risultato positivo al Covid-19. Il porporato è ricoverato nell’ospedale militare della capitale nicaraguense, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.