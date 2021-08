Diocesi: Bari, domani l’incontro del card. Montenegro con gli operatori delle Caritas parrocchiali

La Caritas di Bari-Bitonto, assieme alle Fondazioni Giovanni Paolo II, San Nicola e SS. Medici e SS. Medici invita tutti gli operatori delle Caritas parrocchiali e dei servizi diocesani ad un incontro col card. Francesco Montenegro, già presidente di Caritas Italiana.

Il tema dell’incontro sarà “Le tre vie indicate da Papa Francesco nel 50° della Caritas” e si terrà presso il giardino del santuario dei Santi Medici a Bitonto (piazza Marena, 34) domani, mercoledì 1° settembre, alle ore 19.45.

All’incontro sarà presente anche l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, e costituirà il primo appuntamento della scuola di formazione per operatori Caritas. Sempre domani il cardinale, alle ore 19, presiederà in santuario una celebrazione in onore dei SS. Medici.