Afghanistan: Iacomini (Unicef Italia), “oggi è un giorno storico. I nostri team sono già al lavoro per distribuire acqua ma è corsa contro il tempo”

“All’alba di questo giorno storico non dobbiamo smettere di occuparci delle bambine e dei bambini che restano in Afghanistan”: lo dichiara, oggi, Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. “Nonostante l’instabilità delle scorse settimane e di queste ore, l’Unicef in Afghanistan sta trasportando in questo momento acqua potabile nelle aree colpite dalla siccità”, prosegue. “A Nimroz, nelle ultime due settimane è stata fornita acqua a più di 12.500 persone. Questa settimana, puntiamo a raggiungere altri 160.000 nelle province del nord. Stiamo inoltre distribuendo acqua potabile anche nei campi degli sfollati. È una corsa contro il tempo, serve l’aiuto di tutti”, conclude Iacomini.