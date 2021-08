Gmg Lisbona 2023: i giovani delle Forze armate portoghesi cantano l’inno ufficiale

Fioriscono le iniziative nelle diocesi portoghesi in vista della Gmg di Lisbona del 2023. Nella diocesi di Viana do Castelo, i giovani, sulle note dell’inno ufficiale “Há Pressa no Ar” (“C’è fretta nell’aria”), hanno dato vita ad una coreografia nei luoghi più significativi della spiritualità locale. Sono stati coinvolti anche molti giovani migranti che vivono nella diocesi. Ritrovi e incontri di preghiera anche ad Algarve, Braga e Coimbra. Ad Aveiro i giovani hanno lanciato una “chat” di meditazioni su WhatsApp, “Vacanze con Dio”, mentre a Évora, l’arcivescovo locale, mons. Francisco Senra Coelho, ha portato la sua testimonianza di missionario in Mozambico. Tra le iniziative si colloca anche quella del Coro dell’Accademia dell’Aeronautica portoghese che ha cantato l’inno ispirato al tema della Gmg: “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). “La presenza del coro dell’Accademia dell’Aeronautica portoghese – affermano dal Comitato organizzatore portoghese della Gmg – è un’ulteriore espressione del coinvolgimento dei giovani della diocesi delle Forze Armate e delle Forze di Sicurezza nella preparazione della Gmg Lisbona 2023”.