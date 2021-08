Coronavirus Covid-19: Pinerolo, il vescovo Olivero tra i testimonial della campagna dell’AslTo3 “Il vaccino è un diritto”

Ci sarà anche il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, ammalatosi e poi guarito dal Covid nel 2020, tra i testimonial della campagna “#AslTo3NoCovid – Il vaccino è un diritto”. Lo si legge sul sito della “Vita diocesana pinerolese”. Promossa dall’AslTo3 la campagna promuove la necessità della copertura vaccinale della popolazione.

“Il vaccino è un diritto – ha commentato Franca Dall’Occo, direttore generale dell’AslTo3 – e un’opportunità concreta per uscire dalla grave crisi che abbiamo attraversato e che ancora stiamo attraversando. Ma è anche un dovere, una responsabilità nei confronti delle persone con cui entriamo in contatto, un gesto di solidarietà nei confronti dei più fragili”.

Sui profili Facebook e Instagram dell’AslTo3, da ieri fino all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 (lunedì 13 settembre), si avvicenderanno i messaggi video dei testimonial della campagna. Oltre al vescovo Olivero parleranno medici e infermieri della prima linea contro il Covid, dei Pronto soccorso e delle Rianimazioni degli ospedali del territorio, i professionisti di specialità che sono state costrette a rallentare per la necessità di far fronte alla pandemia, alcuni sanitari che si sono ammalati anche gravemente, che hanno sconfitto la malattia e che sono tornati ad assistere i loro pazienti. E poi ancora i dirigenti scolastici delle scuole della zona.

La campagna vaccinale prosegue sul territorio dell’AslTo3 e in tutta la Regione Piemonte tramite registrazione sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it, ma anche con le iniziative di Open Day e l’accesso diretto in molti hub del territorio.