Eurostat: qualità della vita, europei abbastanza soddisfatti. Poca fiducia nei sistemi legislativi, fa eccezione il Parlamento Ue

I cittadini europei sono sostanzialmente soddisfatti della propria qualità della vita. Gli europei hanno, però, poca fiducia nei sistemi legislativi, ma promuovono il Parlamento europeo. È quanto emerge da una mappa interattiva di Eurostat pubblicata oggi. In una scala da 0 a 10 gli europei esprimono una soddisfazione in media di 7,1 punti. Rispetto alle risorse finanziarie, i cittadini del Continente si ritengono soddisfatti, la media è di 6,1 su 10 punti. Sempre in media una famiglia Ue registra un’entrata annua netta di 17.325 euro. Il punteggio medio elaborato dalle risposte dei cittadini Ue sulle proprie condizioni abitative è pari a 7,4. Mentre il 17,1% dei cittadini ritiene di vivere in una casa sovraffollata. Con un tasso di occupazione del 67,6% in Ue, il livello di soddisfazione medio per il proprio posto di lavoro raggiunge un punteggio di 7,2. La media del sentimento di fiducia dei cittadini Ue nei sistemi legislativi è, invece, di appena 4,5 punti su 10. Ma la metà degli europei (50%) sembra riporre fiducia nel Parlamento europeo.