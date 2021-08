Pellegrinaggi: Assisi, domani al via “Il Sentiero di Francesco” per raggiungere Gubbio

Viandanti di nuovo in cammino in Umbria, per non rinunciare al messaggio di riconciliazione che ormai dal 2009 anima il pellegrinaggio “Il Sentiero di Francesco”. È con questa premessa che il vescovo di Gubbio, mons. Luciano Paolucci Bedini, e il gruppo organizzatore dell’evento hanno deciso di confermare la XIII edizione dell’itinerario a piedi tra Assisi, Valfabbrica e Gubbio, sui passi del santo patrono d’Italia, che si svolgerà dal 1° al 3 settembre.

Il pellegrinaggio sarà un cammino libero e spontaneo. L’idea “è quella di mantenere viva una bella tradizione, senza porre limiti a chiunque vorrà ritrovarsi in cammino, ma – allo stesso tempo – senza alcun tipo di organizzazione preventiva”.

Domani, 1° settembre, alle ore 8,30 del mattino, i pellegrini si ritroveranno ad Assisi, in piazza del Vescovado. Seguirà il saluto da parte dell’arcivescovo-vescovo Domenico Sorrentino, all’interno del santuario della Spogliazione. Alle ore 9,15, in occasione del Tempo del Creato, i pellegrini effettueranno una sosta al prato di San Francesco, per pregare e riflettere sul tema “Una casa per tutti. Rinnovare l’oikos di Dio”. La riflessione sarà guidata da Antonio Caschetto, coordinatore dei programmi Movimento Laudato si’ per l’Italia. I pellegrini arriveranno a Valfabbrica intorno alle ore 16; seguirà la celebrazione della santa messa nella chiesa parrocchiale.

Il 2 settembre, alle ore 8,30, i pellegrini si incammineranno da Valfabbrica alla volta dell’eremo San Pietro in Vigneto, dove giungeranno alle ore 17, accolti dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella. Seguirà la celebrazione liturgica.

Il 3 settembre, sempre alle ore 8,30, i viandanti partiranno per l’ultimo tratto di cammino che li condurrà alla meta finale dell’itinerario. L’arrivo a Gubbio, nel parco della Riconciliazione, è atteso per le ore 15,30. I pellegrini faranno una sosta nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, luogo dell’incontro tra San Francesco e il Lupo. Alle ore 17, il vescovo Paolucci Bedini presiederà la messa conclusiva nella chiesa di San Francesco.

Il cammino Assisi-Valfabbrica-Gubbio “Il Sentiero di Francesco” è organizzato dalle diocesi di Gubbio e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e patrocinato dalla Regione dell’Umbria, dai Comuni di Assisi, Valfabbrica e Gubbio.

Dopo l’arrivo dei pellegrini a Gubbio, ci saranno due momenti conclusivi legati alla tredicesima edizione del Sentiero. Alle ore 19, nella sala convegni del convento di San Francesco, si svolgerà l’incontro dal titolo “Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro e futuro”. Le Chiese diocesane dell’Umbria si preparano alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, dialogando con Economy of Francesco. La commissione per i Problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale umbra ha coinvolto docenti universitari e ricercatori come Luigino Bruni, Valentina Rotondi e Paolo Santori. Al termine della tavola rotonda, il vescovo Paolucci Bedini consegnerà il premio “Lupo di Gubbio” per la riconciliazione.

Sempre venerdì 3 settembre, alle ore 21.15, la chiesa di San Domenico a Gubbio ospiterà il concerto dal titolo “Fabrizio De Andrè sinfonico e le grandi colonne sonore”.