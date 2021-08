Giornata Custodia del Creato: Tv2000, 5 settembre programmazione speciale

In occasione della 16ª Giornata nazionale per la Custodia del Creato, Tv2000 propone una programmazione speciale domenica 5 settembre a partire dalle ore 19, con la diretta della Messa dalla chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia celebrata da mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, a termine del meeting di giovani dedicato alla Custodia del Creato. Alle ore 21.20 film “L’Odissea”, di Jérôme Salle. Un film biografico che narra le tappe principali della vita del regista, esploratore e oceanografo Jacques-Yves Cousteau, vincitore di Oscar e di riconoscimenti cinematografici per i suoi documentari sull’ambiente e sul Pianeta. Alle ore 23.10 andrà in onda il documentario “Terramater. Isole Svalbard” dedicato all’arcipelago abitato più a nord del mondo. Un luogo remoto e glaciale dove il riscaldamento globale è incredibilmente amplificato. A parlarne è il Principe Alberto II di Monaco, da sempre in prima linea nella difesa del Pianeta. Il documentario fa parte della serie ‘Terramater’: cinque documentari dedicati all’ambiente e alla cura del pianeta attraverso un viaggio che mostra le meraviglie naturalistiche di Costa Rica, Islanda, Bolivia, Isole Svalbard. “Le cronache recenti – si legge in un comunicato di Tv2000 – raccontano di una Terra sempre più fragile. Papa Francesco nella Enciclica ‘Laudato si’, dedicata alla ‘cura della casa comune’, invita tutti alla tutela. La conoscenza e la comprensione del Pianeta permettono una maggiore consapevolezza, fondamentale per suscitare il rispetto e programmare il futuro”. Terramater è prodotto da Tv2000Factory, scritto e condotto da Antonio Montesanti, per la regia di Sofia Rinaldo.