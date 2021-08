Diocesi: Nuoro, stasera il secondo appuntamento con la Pastorale del turismo. In concerto il tenore Marco Voleri

Serata di musica e riflessione quella di oggi, 31 agosto, in piazza della Cattedrale a Nuoro. Per il secondo appuntamento con la Pastorale del turismo a Nuoro in programma il concerto del tenore Marco Voleri, a seguire conversazione con padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica. Accoglienza, a cura della comunità di Ottana, alle ore 21.

Per la serie di cortometraggi “Camineras”, curati da Vincenzo Ligios, è la volta di Gabriele Peru che presenta “Antropocene”.

L’ingresso è libero nel rispetto delle norme in vigore. L’evento sarà trasmesso sui canali social de “L’Ortobene”.