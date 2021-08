Diocesi: mons. Oliva (amministratore apostolico Mileto), “don Mottola un sacerdote modello che indica la via della santità”

“L’attualità del messaggio di don Mottola sta proprio nella bellezza del suo sacerdozio indiviso, completamente offerto tra l’altare e la carità, in un amore appassionato e redentivo per la nostra terra Calabra”. Lo ha scritto ai fedeli mons. Francesco Oliva, amministratore apostolico di Mileto-Nicotera-Tropea, in vista della beatificazione di don Francesco Mottola, che verrà celebrata il prossimo 10 ottobre. “È un altro beato – evidenzia mons. Oliva – che si aggiunge all’immensa schiera di santi e beati che rendono più bella la nostra terra di Calabria”, perché don Mottola “era un sacerdote modello che indica a tutti i sacerdoti della Regione la via della santità”. Per mons. Oliva questa è “una grande occasione per la nostra terra di Calabria, per ravvivare in noi i doni e i carismi che contempliamo nella sua figura di testimone di fede, di speranza e di carità”. Descrivendo la figura di don Mottola, il presule ha evidenziato che “è stata una sintesi tra preghiera ed azione, nell’inseparabile ritmo del cuore ardente d’amore per Cristo e per i fratelli”. Riflettendo sull’eredità spirituale del nuovo beato, mons. Oliva ha concluso affermando che “il nostro tempo ha bisogno di spiritualità, recuperando il valore dell’interiorità. È un tempo difficile che invoca il ‘movimento oblato’, il dinamismo della carità e della globalizzazione della solidarietà”.