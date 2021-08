Eurostat: qualità della vita, dagli italiani risposte positive. Tra i problemi case sovraffollate

Gli italiani si ritengono abbastanza soddisfatti della propria vita, ma credono poco – come i cittadini di altri paesi Ue – nel sistema legislativo. Poco meno della metà degli italiani ha, però, fiducia nel Parlamento europeo. È quanto emerge da una mappa interattiva di Eurostat che confronta dati Paese per Paese su diversi aspetti della vita dei cittadini. Il punteggio medio di soddisfazione per la qualità della vita in Italia è di 7,1 punti su un totale di 10. In Europa i meno soddisfatti sono i bulgari (4,5) e i più contenti gli irlandesi (8,1). In media una famiglia italiana registra un’entrata netta annua di 17.165 euro. A poter contare su un minor numero di risorse sono le famiglie in Romania (4.267 euro), le più ricche sono, invece, le lussemburghesi (36.354 euro). Il 28,3% degli italiani vive in case sovraffollate, il dato più elevato si registra, però, in Romania (45,1%). Le case meno affollate si trovano a Cipro (2,2%). Con un tasso di occupazione del 58,1%, il punteggio medio di soddisfazione degli italiani per il proprio impiego è di 7,2 punti, il più elevato è in Finlandia (8,1), il minore in Grecia (6,2). Il tasso di fiducia nel sistema giuridico italiano è in media di appena 3,6 punti, in Slovenia il punteggio peggiore (2,7), in Danimarca il migliore (7,5).