Romania: a Miercurea Ciuc la quinta Competizione nazionale di calcio a 5 per sacerdoti cattolici. 60 partecipanti da 6 diocesi ed eparchie

Circa 60 sacerdoti romeni si disputano in questi giorni la coppa “Calix sacerdotum”, in una competizione nazionale interdiocesana di futsal (calcio a 5) per il clero. Organizzata dall’associazione Clubul sportiv român (Club sportivo romeno), la competizione è ospitata a Miercurea Ciuc dall’arcidiocesi di Alba Iulia, vincitrice dell’edizione 2019.

L’incontro è iniziato nel pomeriggio di lunedì, 30 agosto, con la messa celebrata nella basilica del santuario mariano di Șumuleu Ciuc, presieduta dall’arcivescovo di Alba Iulia, mons. Gergely Kovács. Sono sei le squadre partecipanti, rappresentative di altrettante diocesi ed eparchie cattoliche della Chiesa in Romania: diocesi di Iași, arcidiocesi di Bucarest, arcidiocesi di Alba Iulia, diocesi di Timisoara, eparchia di Cluj-Gherla ed eparchia di Lugoj. Ad aprire i giochi questa mattina è stato l’arcivescovo Kovács, che è sceso in campo per dare il calcio d’inizio nella prima partita, disputata tra le squadre della diocesi di Iași e dell’eparchia di Cluj-Gherla. Vestito in maglietta personalizzata con la scritta “arcivescovo” e il numero 68 – anno della sua nascita, 1968 –, mons. Kovács ha aspettato il fischio dell’arbitro centrale per passare il pallone al capitano della squadra della diocesi di Iași. Nel pomeriggio i sacerdoti-calciatori visiteranno il luogo dove, due anni fa, Papa Francesco ha celebrato la messa a Șumuleu Ciuc, durante la sua visita in Romania.

Domani, dopo le partite della semifinale e della finale, seguirà la premiazione. La squadra che vincerà quest’anno la coppa “Calix sacerdotum” rappresenterà il Paese nel Campionato europeo di futsal per i sacerdoti cattolici del 2022, che sarà ospitato dalla Romania. “Iniziata a Bucarest, nel 2016, la competizione di futsal per i sacerdoti cattolici della Romania è arrivata alla quinta edizione, dopo un anno di pausa, nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus. Abbiamo preso le misure di sicurezza sanitaria dovute e siamo contenti di poter giocare di nuovo calcio insieme. E aspettiamo con entusiasmo di ospitare l’anno prossimo l’edizione europea di futsal per i sacerdoti cattolici”, ha dichiarato al Sir Claudiu Roznovszky, presidente dell’associazione Csr. L’associazione, d’ispirazione cattolica, è membro della Fédération Internationale Catholique d’Education Physique et sportive e organizza in Romania competizioni sportive tra varie realtà ecclesiali, escursioni e campeggi, per giovani e bambini, a carattere sportivo.