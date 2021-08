Aree interne: mons. Accrocca (Benevento), “un confronto proficuo e una bella esperienza di fraternità e di condivisione tra di noi”

“È stato un confronto proficuo e una bella esperienza di fraternità e di condivisione tra di noi. In fondo, non abbiamo moltissime possibilità di farlo. Ci vediamo in Cei, ma siamo tantissimi; qui, invece, siamo un gruppo più contenuto con esperienze diverse da tutta l’Italia”: così mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, sintetizza al Sir il primo giorno di lavori al “Centro La Pace”, per l’Incontro dei vescovi delle aree interne, promosso su sua iniziativa, che sta riunendo, nel capoluogo sannita, vescovi da tutto il Paese. “Le aree interne presentano alcune differenze per la forza economica delle Regioni in cui si trovano e per la qualità di vita, ma molti problemi sono comuni e trasversali. Si vede anche che tante situazioni a livello ecclesiale sono le stesse”, aggiunge il presule. Oggi è il secondo e ultimo giorno dell’Incontro. Proverete ad abbozzare un’idea di pastorale per le aree interne? “Proveremo, anche se in un giorno e mezzo non si può pensare a una linea. Questo, infatti, è l’avvio di un percorso”, conclude mons. Accrocca.