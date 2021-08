Terremoto Haiti: Misericordie, acquisto di kit di sopravvivenza per le famiglie. Sottoscrizione aperta anche ai singoli cittadini

Dalle Misericordie un sostegno concreto alla popolazione di Haiti colpita dal terremoto. Grazie ad una sottoscrizione aperta a tutti, sarà possibile contribuire all’acquisto di kit di sopravvivenza per le famiglie rimaste senza casa ed in balia di una violenta tempesta tropicale.

Per la consegna di questi materiali la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia si affida alla Nunziatura apostolica e a due organizzazioni cattoliche la Ong Avsi ed il Malteser International che già operano sul posto dal 2010, anno in cui Haiti fu colpita da un altro gravissimo sisma. Tramite queste due associazioni le Misericordie faranno pervenire kit di sopravvivenza composti da una tenda per ripararsi, cibo a lunga conservazione e prodotti per l’igiene e la salute personale.

La sottoscrizione è aperta a tutti e operativa tramite “RetedelDono”. Per partecipare basterà connettersi al sito www.misericordie.org (https://www.retedeldono.it/it/progetti/misericordie-ditalia/emergenza-sisma-haiti-misericordie), una volta all’interno della piattaforma si potranno acquistare i kit a 50 euro ognuno che saranno consegnati direttamente alle famiglie tramite Malterser ed Avsi. Sempre sul sito della Confederazione saranno contabilizzati tutti i kit donati grazie ai resoconti della Nunziatura apostolica e di Avsi. L’obiettivo è quello di aiutare circa 700 famiglie.

Secondo i dati forniti da Avsi il bilancio dei morti sta continuando a salire, attualmente siamo oltre le duemila vittime.