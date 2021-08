Papa Francesco: a partecipanti al Congresso interuniversitario Laudato si’, far “progredire la coscienza sociale e per la cura della casa comune”

“Desidero che questo sforzo faccia progredire la coscienza sociale e la coscienza per la cura della casa comune”. Lo dice Papa Francesco, in un videomessaggio che ha inviato ai partecipanti al Congresso interuniversitario “Laudato si’”, promosso dal Consiglio interuniversitario nazionale (Cin), dal Consiglio dei rettori delle Università private (Crup) e dalla Conferenza episcopale argentina (Cea), che si tiene on line dal 1° al 4 settembre.

“L’enciclica Laudato si’ non è solo un’enciclica ‘verde’, è un’enciclica ‘sociale’ – ricorda il Pontefice -. Spero che questo Congresso aiuti a vedere tutta la sua portata e tutte le sue conseguenze. Vi auguro il meglio, che Dio vi benedica, e non dimenticatevi di pregare per me”.