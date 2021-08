Terremoto Centro Italia: Draghi a familiari vittime, “lo Stato vi è vicino. Sono oggi qui a portarvi fiducia e l’impegno del Governo”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha partecipato questa mattina ad Amatrice alle celebrazioni in occasione dell’anniversario del sisma del 2016. Dopo la deposizione di una corona di alloro alla base del Monumento presso il parco “Giovanni Minozzi”, Draghi ha incontrato i familiari delle vittime del sisma. “Se oggi sono qui è perché lo Stato vi è vicino. In passato è stato lento ma adesso la situazione è diversa: i lavori di ricostruzione stanno procedendo più velocemente. Sono oggi qui a portarvi fiducia e l’impegno del Governo”, ha detto.

Nel corso dell’incontro è stato anche affrontato il tema della creazione di un fondo per le vittime degli eventi sismici, sul quale – è stato ricordato – c’è già una iniziativa parlamentare.

“Il Governo, fin dal suo insediamento, ha riservato grande attenzione agli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree terremotate – ricorda Palazzo Chigi -. La prima e più importante misura adottata dal Governo è la destinazione di un’apposita linea di investimento – del valore di 1,78 miliardi di euro – per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori del Centro Italia colpiti dai sismi del 2016 e 2017, nell’ambito del Piano complementare al Pnrr”. A questa si è aggiunta “una norma del Dl Semplificazioni mirata a garantire per questi interventi una governance unitaria multilivello”. Infine, “è stato avviato dal Governo il confronto con le regioni e i comuni per la definizione del contratto istituzionale di sviluppo per la ripresa post-sisma” (“Cis sisma”).

Le celebrazioni si sono concluse con la messa officiata dal vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presso il campo sportivo “Paride Tilesi”.