Afghanistan: mons. Battaglia (Napoli), “la nostra Chiesa è pronta ad accogliere i profughi costretti a lasciare la loro terra per difendere diritti a libertà, vita e futuro”

“Di fonte alla grave crisi umanitaria che sta scuotendo le coscienze degli uomini di buona volontà di tutto il mondo, la Chiesa di Napoli è pronta ad accogliere quota parte dei profughi che arrivano in Italia dall’Afghanistan”. Lo annuncia, oggi, mons. Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. “Sono rimasto particolarmente colpito dal dramma che stanno vivendo donne, bambini ed interi nuclei familiari che, per difendere i legittimi diritti alla libertà, alla vita e al futuro, sono costretti a lasciare la propria terra e i propri affetti, per cui ho provveduto a dare opportune indicazioni al direttore della Caritas diocesana, don Enzo Cozzolino, perché si procedesse ad una rapida ricognizione delle varie disponibilità di accoglienza nelle diverse comunità, tenendo i necessari contatti con Caritas Italiana e con le varie Istituzioni”, conclude il presule.