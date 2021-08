Francia: morto ieri a Nizza il rav Farhi. Cef, “in tempi di antisemitismi, ha combattuto affinché la memoria della Shoah non fosse vana”

La Conferenza episcopale francese rende omaggio alla memoria del rabbino Daniel Farhi, morto ieri a Nizza, porgendo le sue condoglianze alla comunità ebraica della sinagoga Copernic di Parigi. “In questi tempi in cui l’antisemitismo sta riemergendo così dolorosamente – si legge in un comunicato -, la Cef rende un omaggio speciale al rabbino Daniel Farhi. È stato tra quelli che hanno combattuto in modo costruttivo affinché il ricordo delle atrocità vissute dai nostri fratelli ebrei non fosse vano e inviti a una più grande fratellanza”. Fortemente impegnato a mantenere viva la memoria della Shoah, Daniel Farhi è stato uno dei fondatori del Movimento ebraico liberale di Francia (Mjlf) e pertanto una figura emblematica dell’ebraismo francese.