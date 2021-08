Aree interne: Benevento, domani la conferenza stampa di presentazione dell’Incontro dei vescovi di fine agosto

Si terrà domani, mercoledì 25 agosto, alle ore 12, presso la curia arcivescovile di Benevento, la conferenza stampa di presentazione dell’Incontro dei vescovi delle “aree interne”, in programma il 30 e il 31 agosto.

L’evento, a cui prenderanno parte più di venti vescovi provenienti dalle diocesi di Piemonte, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, vuole avviare un confronto comune per elaborare un piano di rilancio pastorale delle “aree interne” del Paese, che sempre più si trovano a fare i conti con l’emarginazione, lo spopolamento e la crisi economica.

Alla conferenza – che sarà trasmessa in diretta televisiva da Tstv Benevento (canali 98-603 del digitale terrestre) e sarà visibile anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’emittente – interverrà mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento e promotore dell’iniziativa. L’incontro sarà moderato da don Maurizio Sperandeo, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.