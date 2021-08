Settimana liturgica nazionale: mons. Busca (Cei), “l’Eucaristia sana ogni ferita trasformandola in occasione di resurrezione”

“Celebrare la liturgia significa convergere nell’unità del corpo di Cristo”. Con queste parole, mons. Marco Busca, vescovo di Mantova e presidente della Commissione per la liturgia della Conferenza episcopale italiana, ha salutato i presenti ai lavori della seconda giornata della Settimana liturgica nazionale, nella mattinata di oggi, nella cattedrale di Cremona.

“Siamo nel contesto della riflessione sulla liturgia – ha proseguito mons. Busca – ovvero quella dimensione della vita di fede che ci offre la possibilità di essere la forma del Cristo che abita la storia”.

Non è mancato, poi, un riferimento alla situazione attuale: “Il corpo che formiamo, la Chiesa, non è mai perfetto, anzi, è spesso piagato. Il luogo in cui ci troviamo ce lo ricorda: quello di Cremona è un popolo che è stato duramente colpito”.

Il vescovo di Mantova, però, ha comunque voluto chiudere con un messaggio di speranza, ricordando che “quello stesso popolo può diventare il corpo pasquale di Cristo attraverso l’Eucaristia, che sana ogni ferita trasformandola in occasione di resurrezione”.