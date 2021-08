Diocesi: Lecce, stasera mons. Seccia presiede i vespri in piazza Duomo per la festa dei santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato

Aria di festa da oggi a Lecce e in tutta la comunità diocesana per la solennità dei santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato. Stasera, alle 19, l’arcivescovo, mons. Michele Seccia, presiederà i vespri solenni in piazza Duomo dinanzi ai simulacri dei santi traslati all’esterno della cattedrale per l’occasione (non essendo stato possibile – per il secondo anno consecutivo – svolgere la processione per le vie della città).

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Portalecce (pagina Facebook), Telerama (ch 12) e Telesalento (ch 73). Durante la solenne liturgia il presule consegnerà la lampada votiva alle città oronziane (Ostuni, Botrugno, Turi, Lecce, Campi Salentina, Muro Leccese, Surbo, Vernole, Caprarica di Lecce, Diso) rappresentate dai sindaci e dai parroci di quelle comunità e, come da tradizione, pronuncerà il tradizionale “Messaggio alla città”.

Al termine della celebrazione si terrà l’Atto di affidamento della città ai santi patroni, la consegna alla statua argentea di Sant’Oronzo delle chiavi della città da parte del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, e l’imposizione della croce pettorale da parte dell’arcivescovo.

Piazza Duomo potrà accogliere – per l’emergenza sanitaria – al massimo 500 persone che verranno accolte all’ingresso ricevendo un ticket numerato con il quale potranno occupare un posto a sedere. Durante la celebrazione saranno sospese le visite turistiche alla cattedrale e al museo diocesano.

Impreziosisce tale ricorrenza, quest’anno, il bimillenario della nascita di Sant’Oronzo, ragion per cui l’arcivescovo Michele Seccia ha desiderato indire il Giubileo Oronziano per pregare, meditare e riflettere sulla figura del primo vescovo leccese.